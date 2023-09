Grande Fête de la Bière CAS – Centre d’Animation de Sciez-sur-Léman Sciez Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Sciez Grande Fête de la Bière CAS – Centre d’Animation de Sciez-sur-Léman Sciez, 7 octobre 2023, Sciez. Grande Fête de la Bière Samedi 7 octobre, 18h30 CAS – Centre d’Animation de Sciez-sur-Léman CAS – Centre d’Animation de Sciez-sur-Léman 184 Rte d’Excenevex, 74140 Sciez Sciez 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T18:30:00+02:00 – 2023-10-07T23:59:00+02:00

2023-10-07T18:30:00+02:00 – 2023-10-07T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Sciez Autres Lieu CAS - Centre d'Animation de Sciez-sur-Léman Adresse 184 Rte d'Excenevex, 74140 Sciez Ville Sciez Departement Haute-Savoie Lieu Ville CAS - Centre d'Animation de Sciez-sur-Léman Sciez latitude longitude 46.332793;6.373128

CAS - Centre d'Animation de Sciez-sur-Léman Sciez Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sciez/