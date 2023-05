Théâtre du Fon du Loup : SPOKE TRIO Fon du Loup, 17 août 2023, Carves.

Theâtre du Fon du Loup présente le jeudi 17 août Sébastien Lovato et Jean-Pascal Molina, amis et complices de longue date, musiciens appréciés par de nombreux artistes (Glenn Ferris, Yochk’o Seffer, Manu Codjia, Stéphane Guillaume, Sébastien Texier, Naïssam Jalal….

2023-08-17 à ; fin : 2023-08-17 . .

Fon du Loup

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Theâtre du Fon du Loup presents Sébastien Lovato and Jean-Pascal Molina, long-time friends and accomplices, musicians appreciated by many artists (Glenn Ferris, Yochk?o Seffer, Manu Codjia, Stéphane Guillaume, Sébastien Texier, Naïssam Jalal?

El Teatro de la Fuente del Loup presenta a Sébastien Lovato y Jean-Pascal Molina, amigos y cómplices desde hace mucho tiempo, músicos apreciados por numerosos artistas (Glenn Ferris, Yochk?o Seffer, Manu Codjia, Stéphane Guillaume, Sébastien Texier, Naïssam Jalal?

Theâtre du Fon du Loup präsentiert am Donnerstag, den 17. August Sébastien Lovato und Jean-Pascal Molina, langjährige Freunde und Komplizen, Musiker, die von zahlreichen Künstlern geschätzt werden (Glenn Ferris, Yochk?o Seffer, Manu Codjia, Stéphane Guillaume, Sébastien Texier, Naïssam Jalal?

Mise à jour le 2023-05-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne