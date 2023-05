Théâtre du Fon du Loup: : Soary quartet Fon du Loup, 10 août 2023, Carves.

Théâtre du Fon du Loup présente le jeudi 10 août à 21H : Soary quartet, c’est la rencontre de la chanteuse violoniste Antonela Lucia et du guitariste Cyril Salvagnac.

L’une est auteure, l’autre compositeur. Ensemble, ils créent un univers jazzy, des chansons aux couleurs latines..

2023-08-10

Fon du Loup

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Théâtre du Fon du Loup presents on Thursday, August 10th at 9pm : Soary quartet, it is the meeting of the singer-violinist Antonela Lucia and the guitarist Cyril Salvagnac.

One is an author, the other a composer. Together, they create a jazzy universe, songs with Latin colors.

Théâtre du Fon du Loup presenta el jueves 10 de agosto a las 21:00 h : Soary quartet, es el encuentro de la cantante-violinista Antonela Lucia y el guitarrista Cyril Salvagnac.

Uno es autor, el otro compositor. Juntos, crean un universo jazzístico, canciones con colores latinos.

Théâtre du Fon du Loup präsentiert am Donnerstag, den 10. August um 21 Uhr: Soary quartet, das ist die Begegnung der Sängerin und Geigerin Antonela Lucia und des Gitarristen Cyril Salvagnac.

Die eine ist Autorin, der andere Komponist. Gemeinsam schaffen sie ein jazziges Universum mit Liedern in lateinamerikanischen Farben.

