Théâtre du Fon du Loup:Jazz Biscravers Fon du Loup, 20 juillet 2023, Carves.

le Théatre du Fon du Loup présente le jeudi 20 juillet à 21 hUn bond dans le temps, du Paris des années folles, jusqu’en Nouvelle-Orléans, en passant par l’Europe de l’Est, les Jazz Bicravers, tel les fils du vent, font virevolter sur leurs instruments les échos d’un passé qui nous semble familier..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . .

Fon du Loup

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



the Fon du Loup Theatre presents Thursday, July 20 at 9:00 p.m. A leap in time, from the Paris of the Roaring Twenties to New Orleans, via Eastern Europe, the Jazz Bicravers, like the sons of the wind, make the echoes of a past that seems familiar twirl around on their instruments

el Théatre du Fon du Loup presenta el jueves 20 de julio a las 21.00 h. Un salto en el tiempo, del París de los locos años veinte a Nueva Orleans, pasando por Europa del Este, los Jazz Bicravers, como los hijos del viento, hacen girar en sus instrumentos los ecos de un pasado que nos parece familiar

das Théatre du Fon du Loup präsentiert am Donnerstag, den 20. Juli um 21 UhrEin Zeitsprung vom Paris der Roaring Twenties über Osteuropa bis nach New Orleans: Wie die Fäden des Windes lassen die Jazz Bicravers die Echos einer Vergangenheit, die uns vertraut erscheint, auf ihren Instrumenten flirren.

