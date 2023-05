Théâtre du Fon du Loup : Lovato Circle Quartet Fon du Loup, 13 juillet 2023, Carves.

Theâtre du Fon du Loup présente le jeudi 13 juillet à 21H : LOVATO CIRCLE QUARTET Après l’exploration du monde Ellingtonien et de la sphère Monkienne, lors de leur dernier projet live, les 4 complices du Circle Quartet nous reviennent sur-vitaminés..

Fon du Loup

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Theâtre du Fon du Loup presents on Thursday, July 13th at 9pm : LOVATO CIRCLE QUARTET After exploring the Ellingtonian world and the Monkian sphere, during their last live project, the 4 accomplices of the Circle Quartet come back to us over-vitaminized.

El Theâtre du Fon du Loup presenta el jueves 13 de julio a las 21:00 h : LOVATO CIRCLE QUARTET Tras su exploración del universo ellingtoniano y de la esfera monkiana en su último proyecto en directo, los 4 cómplices del Circle Quartet vuelven a nosotros sobrevitaminados.

Theâtre du Fon du Loup präsentiert am Donnerstag, den 13. Juli um 21 Uhr: LOVATO CIRCLE QUARTET Nach der Erkundung der Ellington-Welt und der Monkian-Sphäre während ihres letzten Live-Projekts, kehren die vier Komplizen des Circle Quartetts mit neuem Schwung zu uns zurück.

Mise à jour le 2023-05-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne