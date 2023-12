LÀ’PREM @ LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Cartoucherie de Toulouse Toulouse, 10 décembre 2023 14:00, Toulouse.

Détails de l’événement :

Date et heure : Dimanche 10 décembre, de 15h à 21h.

Lieu : Préau des Halles de la Cartoucherie.

Thématique : Alliant art, initiative, proximité et humanitaire, notre événement repose sur ces quatre piliers fondamentaux. Les participants auront l’opportunité de découvrir des œuvres artistiques variées, d’encourager l’initiative locale, de se connecter avec la communauté et de contribuer à des actions humanitaires enrichissantes.

Vous retrouverez les informations concernant notre événement LÀ’prem sur notre article fil rouge ici : https://la-toulouse.fr/laprem-les-halles-de-la-cartoucherie-rdv-le-10-12-23/

Cartoucherie de Toulouse Avenue de Grande Bretagne, Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

musique art