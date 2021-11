Cartothon balade cartographique Saint-Laurent-Médoc, 4 décembre 2021, Saint-Laurent-Médoc.

Cartothon balade cartographique Saint-Laurent-Médoc

2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-04

Saint-Laurent-Médoc Gironde Saint-Laurent-Médoc

EUR 50 Le Cartothon est une randonnée à parcours secret sur routes ouvertes avec road book et carte. Toutes les voitures sont admises, qu’elles soient de tourisme, de prestige ou même de collection, avec un maximum autorisé de 4 personnes par véhicule. Le parcours niveau “découverte” d’environ 70km se compose de 2 étapes avec une pause gourmande et un apéritif. 2 catégories de véhicules concourront, ceux d’avant 1990 et ceux d’après 1990.

Départ et arrivée au stade de Saint-Laurent.

Tous les bénéfices seront reversés à AFM Téléthon.

Accueil à 14h00 et départ à 15h00.

Cet événement vous est proposé par la Cocarde Omnisports de St Laurent ainsi que par la Team Laurentus Autosport.

+33 6 80 59 44 13

Cocarde Omnisports St Laurent

Saint-Laurent-Médoc

