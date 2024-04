Cartopartie-Hackathon pour les 20 ans d’OPenStreetMap Les petits débrouillards Brest, vendredi 12 avril 2024.

Cartopartie-Hackathon pour les 20 ans d’OPenStreetMap A la foi marathon créatif et promenade cartographique pour fêter les 20 ans d’OpenStreetMap, la carte du monde pour tout le monde faite par tout le monde. 12 et 13 avril Les petits débrouillards Entrée libre et gratuite sur inscription

Début : 2024-04-12T18:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T09:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

OpenStreetMap, c’est la carte du monde, faite par tout le monde et pour tout le monde. Et cette année, OpenStreetMap fête ses 20 ans !

Le groupe local OpenStreetMap Brest, les Petits Débrouillards, l’association Infini organisent une Cartopartie-Hackathon avec le soutien de la ville de Brest.

Une cartopartie ?

C’est cartographier ce que vous voulez !

La carte du monde est un chantier permanent. Où sont les services publics, les terrains de sport, les places PMR, les commerces, les aménagements cyclistes… ? Venez en équipe cartographier ce que vous voulez !

Un hackathon ?

C’est un marathon créatif ! Il s’agit d’inventer, en équipe, des applications pratiques à partir des données OpenStreetMap. Par exemple, la carte des sciences à Brest, une carte en relief réalisée avec la découpeuse laser du fablab des Fabriques du Ponant… Ce sera surtout ce que vous inventerez !

Venez seul·e ou en équipe, avec ou sans projet, C’est ouvert à toutes et tous. Si vous avez un ordinateur portable, amenez-le !

Programme

Vendredi 12 avril

18h Accueil

18 h 30 Présentation de l’événement

et des idées de projets

19h Constitution des équipes

21h Apéro dinatoire

Samedi 13 avril

9h Café et début des travaux

12 h 30 Repas partagé, amenez des

choses à faire goûter

14h Reprise des travaux

16h Présentation collective

17h Pot de clôture

Inscriptions

Les petits débrouillards 2 rue Paul dukas, 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne