Cartopartie-Hackathon pour les 20 ans d’OPenStreetMap Les petits débrouillards Brest, vendredi 12 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-12 18:00

Fin : 2024-04-13 21:00

A la foi marathon créatif et promenade cartographique pour fêter les 20 ans d’OpenStreetMap, la carte du monde pour tout le monde faite par tout le monde. 12 et 13 avril 1

OpenStreetMap, c’est la carte du monde, faite par tout le monde et pour tout le monde. Et cette année, OpenStreetMap fête ses 20 ans !

Le groupe local OpenStreetMap Brest, les Petits Débrouillards, l’association Infini organisent une Cartopartie-Hackathon avec le soutien de la ville de Brest.

Une cartopartie ?

C’est cartographier ce que vous voulez !

La carte du monde est un chantier permanent. Où sont les services publics, les terrains de sport, les places PMR, les commerces, les aménagements cyclistes… ? Venez en équipe cartographier ce que vous voulez !

Un hackathon ?

C’est un marathon créatif ! Il s’agit d’inventer, en équipe, des applications pratiques à partir des données OpenStreetMap. Par exemple, la carte des sciences à Brest, une carte en relief réalisée avec la découpeuse laser du fablab des Fabriques du Ponant… Ce sera surtout ce que vous inventerez !

Venez seul·e ou en équipe, avec ou sans projet, C’est ouvert à toutes et tous. Si vous avez un ordinateur portable, amenez-le !

Programme

Vendredi 12 avril

18h Accueil

18 h 30 Présentation de l’événement

et des idées de projets

19h Constitution des équipes

21h Apéro dinatoire

Samedi 13 avril

9h Café et début des travaux

12 h 30 Repas partagé, amenez des

choses à faire goûter

14h Reprise des travaux

16h Présentation collective

17h Pot de clôture

Inscriptions

Les petits débrouillards 2 rue Paul dukas, 29200 Brest Brest 29200 Finistère