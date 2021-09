Moëlan-sur-Mer Chapelle de Lanriot Finistère, Moëlan-sur-Mer Cartopartie de la Ria du Bélon (rive gauche) Chapelle de Lanriot Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Cartopartie de la Ria du Bélon (rive gauche) Chapelle de Lanriot, 19 septembre 2021, Moëlan-sur-Mer. Cartopartie de la Ria du Bélon (rive gauche)

Chapelle de Lanriot, le dimanche 19 septembre à 14:00

Dans le cadre du projet d’Atlas du Bélon, nous organisons une cartopartie au départ de la Chapelle de Lanriot. Le principe est simple : parcourir le territoire en groupe et collecter le plus d’informations possibles sur le patrimoine, la biodiversité, nos ressentis ou nos souvenirs liés à la rivière. Le circuit partira de la chapelle et longera le Bélon vers le bois de Kermeur-Bihan. Toutes les données collectées seront ensuite valorisées au sein de l’Atlas du Bélon.

Entrée libre sur inscription (15 places disponibles)

Venez cartographier les paysages et le patrimoine du Bélon ! Chapelle de Lanriot Lanriot, 29350 Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu Chapelle de Lanriot Adresse Lanriot, 29350 Moëlan-sur-Mer Ville Moëlan-sur-Mer lieuville Chapelle de Lanriot Moëlan-sur-Mer