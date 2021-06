Cartooning in Africa La Place, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 2 juillet 2021

de 14h à 19h30

Du 3 au 11 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 19h

Le samedi 3 juillet 2021

de 11h à 19h

Du 5 au 11 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 12h30

Du 5 au 11 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h45 à 15h15

gratuit

Dans le cadre de la Saison Africa2020, Cartooning for Peace met à l’honneur le dessin de presse du continent africain, au cœur de Paris !

En partenariat avec l’Institut français, le Forum des images et Westfield Forum des Halles, Cartooning for Peace réunit douze des plus emblématiques représentants africains de cette drôle de profession pour célébrer la liberté de la presse.

Avec : Achou (Tchad), Dlog (Tunisie), Gado (Tanzanie-Kenya), Kam (Cameroun), Mykaïa (Tunisie-France), Nime (Algérie), Alaa Satir (Soudan), Willis from Tunis (Tunisie), Yas (Maroc-France), Yemi (Ethiopie), Willy Zekid (République du Congo), Zohoré (Côte d’Ivoire). Mais aussi : Xavier Gorce (France), Kak (France), président de Cartooning for Peace, Plantu (France), fondateur et président d’honneur de Cartooning for Peace, Lars Refn (Danemark).

CARTOONING IN AFRICA, c’est :

Des rencontres au Forum des images, salle 300 – vendredi 2 juillet (entrée libre sur réservation)

Une après-midi d’échanges et de débats qui met en avant, à travers trois tables rondes, la richesse et l’actualité du dessin de presse en Afrique

• 14h00-15h30 : Le dessin de presse en Afrique : un outil pédagogique au service de la citoyenneté et de l’information

• 16h00-17h30 : Le dessin de presse en Afrique : l’humour et l’image pour traiter l’actualité

• 18h00 – 19h30 : Le dessin de presse en Afrique : défis et perspectives

Une exposition sous la canopée du centre Westfield Forum des Halles,

Terrasse -1 – du 3 au 11 juillet (entrée libre)

A partir du 3 juillet, l’exposition « Cartooning in Africa » est présentée sous la Canopée de Westfield Forum des Halles et met en lumière le talent et les combats des dessinateurs et dessinatrices du continent africain : liberté de la presse, droits humains, liberté d’expression… Lors de son inauguration le 3 juillet à 11h00, les dessinateurs et dessinatrices de presse réalisent une fresque collective en direct.

Une aventure éducative à destination de la jeunesse

Les jeunes sont également au cœur de cette exposition qui propose chaque jour des temps de médiations et de rencontres avec les dessinateurs et dessinatrices participants.

• 11h-12h30 : Visites guidées et médiations de 30mn autour de l’exposition « Cartooning in Africa » pour les jeunes.

• 13h45-15h15 : Rencontres avec des dessinatrices et dessinateurs de presse du continent africain sur le thème de la liberté d’expression et les droits de l’Homme.

Pour approfondir :

• AFRICA : un livre évènement qui réunit les plus grands dessinateurs et dessinatrices de presse issus de tous les horizons du continent africain. Texte de René Guitton. Préface d’Audrey Azoulay. Éditions Calmann-Lévy.

• Déclaration d’Addis-Abeba pour la reconnaissance du dessin de presse comme droit fondamental

• Exposition pédagogique « Dessine-moi l’Afrique » de Cartooning for Peace

• Covid-19 response in Africa: Together for reliable information : un projet contribuant au renforcement de l’accès à l’information et à la promotion de la liberté d’expression en Afrique, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Free Press Unlimited, Article 19, Reporters Sans Frontières (RSF), la Fondation Hirondelle, Deutsche Welle and International Media Support (IMS), en collaboration avec l’UNESCO.

Infos pratiques :

• 2 juillet, de 14h00 à 19h30 : rencontres au Forum des images, entrée gratuite dans la limite des places disponibles

• 3 juillet à 11h00 : inauguration de l’exposition « Cartooning in Africa » sous la Canopée Westfield Forum des Halles, entrée sur invitation

• Du 3 au11 juillet, de 11h00 à 19h00 : exposition « Cartooning in Africa », entrée libre

• Du 5 au 11 juillet, de 11h00-12h30 : visites guidées et médiations de 30mn autour de l’exposition pour les jeunes, sur inscription

• Du 5 au 11 juillet, de 13h45-15h15 : rencontres avec des dessinatrices et dessinateurs de presse du continent africain, sur inscription

En partenariat avec :

La Saison Africa 2020, mise en œuvre par l’Institut français et soutenue par l’AFD, Westfield Forum des Halles, le Forum des images, l’Ambassade de France en Éthiopie et auprès de l’Union africaine, l’Ambassade de France au Kenya, Institut français de Tunisie, Ambassade de France au Soudan, Ville de Paris, Reporters sans frontières, IMS (International Media Support), Calmann-Lévy, la fédération danoise des dessinateurs de presse, La Scam, le Fonds de dotation Agnès b. ainsi que les partenaires médias France Médias Monde, Le Monde Afrique & France Culture.

La Place Forum des halles – La Canopée Paris 75001

Date complète :

Cartooning for Africa