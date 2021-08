Toulouse Centre de Congrès Pierre Baudis Haute-Garonne, Toulouse Cartoon Forum Centre de Congrès Pierre Baudis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Cartoon Forum Toulouse accueille Cartoon Forum, la plateforme de coproduction dédiée aux séries d’animation européennes. Ce rendez-vous professionnel se déroule du 20 au 23 septembre 2021. **L’objectif ? Créer et faciliter les partenariats et co-productions.** 84 projets inédits venus de toute l’Europe sont présentés, venus de 24 pays différents. Ainsi, près de 1000 professionnels du secteur auront l’opportunité de découvrir plus de 500 heures de séries animées, composées à partir de scénarios originaux et de procédés visuels innovants. ### Plus d’infos [Édition 2021 du Cartoon Forum](http://cartoon-media.eu/cartoon-forum/cartoon-forum-2021.htm) ![]() ### Infos pratiques * Du 20 au 23 septembre * Lieu à venir Culture Centre de Congrès Pierre Baudis 11 Espl. Compans Caffarelli, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

