« Carton plein, loto à la con ! », un spectacle drôle et burlesque Tournus, 13 janvier 2023, Tournus . Rue du Cardinal de Fleury Salle des Arcades Tournus

Saône-et-Loire 6 EUR Loto à la con : un spectacle drôle sur le monde associatif, le bénévolat et les lotos. La compagnie Pièces et main d’œuvre revisite avec un regard ironique et burlesque, mais toujours tendre, cette tranche de jeux, d’espoir même qu’est la partie de loto.

Tout public, à partir de 10 ans. https://www.billetweb.fr/carton-plein-loto-a-la-con7&src=agenda

