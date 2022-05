Cartographies du corps Arles, 4 juillet 2022, Arles.

Cartographies du corps Eglise Saint Blaise 33 rue Vauban Arles

2022-07-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-25 19:00:00 19:00:00 Eglise Saint Blaise 33 rue Vauban

Arles Bouches-du-Rhône

Susan Meiselas et Marta Gentilucci se sont associées pour capturer en images et en sons la force vitale qui habite ces corps, l’intensité de leurs vies passées, et l’espoir tenace de la vie restant à vivre, à l’encontre d’une représentation de la vieillesse comme l’absence d’opportunité, voire comme la maladie, la solitude et les privations. Dans l’église Saint-Blaise, l’installation crée un sentiment de proximité et d’intimité, et présente une image chorale qui s’inspire de leur collaboration avec chaque femme. Il s’agit d’un paysage immersif, qui façonne les relations spatiales dans le temps, transformant une approche in situ en une expérience collective.

Cartographies du corps trace une carte de la peau et des gestes de femmes âgées, qui évoquent des vies engagées, encore pleines d’énergie et de beauté – une beauté qui provient de la superposition de leurs expériences.

info@rencontres-arles.com +33 4 90 96 76 06 http://www.rencontres-arles.com/

