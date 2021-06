Cartographier avec … Besançon, 12 juin 2021-12 juin 2021, Besançon.

Rencontre proposée en prélude à Canti, vie remarquable des arbres et vie quotidienne, installation visuelle et sonore présentée du 10 juillet au 20 septembre 2021 à la Citadelle en partenariat avec le Museum d’Histoire naturelle.

Ces temps se déploient sous la forme de promenades à la découverte d’arbres remarquables.

Axelle Grégoire pour « Cartographier avec » en compagnie d’un Séquoia à Besançon.

Architecte- cartographe, Axelle Grégoire est aussi une des trois co-auteurs de l’ouvrage «Terraforma, manuel de cartographies potentielles» (éditions B 42), un nouveau manuel de cartographie participant à la fondation d’un nouvel imaginaire géographique et politique : «Il nous fallait pour commencer tenter de repeupler les cartes. Nous avons tenté de dessiner non plus les sols sans les vivants, mais les vivants dans les sols, les vivants du sol en tant qu’ils le constituent ».

