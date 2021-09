Cartographie ton territoire à la Fabrique du métro La Fabrique du métro, 15 octobre 2021, Saint-Ouen-sur-Seine.

### **Cartographie ton territoire à la Fabrique du métro** La [**Fabrique du métro**](https://www.societedugrandparis.fr/fabrique-du-metro) est un lieu novateur conçu par la Société du Grand Paris pour raconter le Grand Paris Express à travers son histoire, sa réalisation ou encore ses métiers : rame de métro et Gare grandeur nature, maquette des gares, projections vidéo… Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, des visites-ateliers sont proposées aux collégiens (de la 6e à la 3e) afin de découvrir le projet sous l’angle urbain et spatial. Le Grand Paris Express bouleversera à l’horizon 2030 les déplacements et la représentation du territoire francilien. Les scolaires découvriront pendant la visite les différentes représentations graphiques et cartographique de l’espace urbain. Il seront, par la suite, invités à réaliser lors d’un atelier, la cartographie “sensible” de leur quartier. Cet outil souvent utilisé par les urbanistes mobilise les souvenirs, les émotions et la pratique de son espace vécu pour en proposer une représentation par le dessin. [Incription] Gratuite et en ligne : [[https://docs.google.com/forms/d/14qY4XgQLKIokApnFWT-QfC7bgr9szi2dc6AmtEqAWt0/edit](https://docs.google.com/forms/d/14qY4XgQLKIokApnFWT-QfC7bgr9szi2dc6AmtEqAWt0/edit)](https://docs.google.com/forms/d/14qY4XgQLKIokApnFWT-QfC7bgr9szi2dc6AmtEqAWt0/edit) [Contact] classes@societedugrandparis.fr

Participation sur inscription gratuite aux créneaux suivants : 9h – 10h30 (2 groupes de 32 élèves en même temps) 10h45 – 12h15 (2 groupes de 32 élèves en même temps) 13h-14h30 (2 groupes de 32 élèves en même temps)

La Fabrique du métro Parc des Docks Travées E et F – 50 Rue Ardoin 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis



