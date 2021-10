Versailles Atelier Numérique Versailles, Yvelines Cartographie sensible de Versailles Atelier Numérique Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Cartographie sensible de Versailles Atelier Numérique, 12 janvier 2022, Versailles. Cartographie sensible de Versailles

du mercredi 12 janvier 2022 au mercredi 2 février 2022 à Atelier Numérique Sur réservation

Durant ces 4 ateliers, les enfants écriront puis enregistreront des capsules audios sur différents lieux de la ville qui comptent pour eux. La cartographie sensible sera ensuite accessible en ligne. Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T16:00:00;2022-01-19T14:00:00 2022-01-19T16:00:00;2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T16:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T16:00:00

