Paris Musée des Arts Décoratifs Paris Cartier, le voyage d’un style. Évolutions et Permanence Musée des Arts Décoratifs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cartier, le voyage d’un style. Évolutions et Permanence Musée des Arts Décoratifs, 8 décembre 2021, Paris. Cartier, le voyage d’un style. Évolutions et Permanence

Musée des Arts Décoratifs, le mercredi 8 décembre à 18:30

A l’occasion de l’exposition « Cartier et les arts de l’Islam. Aux sources de la modernité », Pierre Rainero, Directeur de l’Image, du Style et du Patrimoine de la Maison Cartier, interroge le rôle structurant des motifs islamiques dans la création Cartier et, au-delà de ces sources d’inspiration, analyse l’identité et la permanence du style de la Maison, ainsi que son évolution. Il dévoile ses missions au sein du Comité de Création et le fonctionnement des studios des dessinateurs aujourd’hui, cela dans la lignée visionnaire de Louis Cartier et de Jeanne Toussaint.

Sur réservation -Plein Tarif 5€ / Amis des musées 4€ / Étudiants 2€

En lien avec l’exposition « Cartier et les arts de l’Islam. Aux sources de la modernité »: conférence de Pierre Rainero, Directeur de l’Image, du Style et du Patrimoine de la Maison Cartier Musée des Arts Décoratifs 111 rue de Rivoli, 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T18:30:00 2021-12-08T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée des Arts Décoratifs Adresse 111 rue de Rivoli, 75001 Paris Ville Paris lieuville Musée des Arts Décoratifs Paris