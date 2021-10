Cartier et les arts de l’Islam Musée des Arts décoratifs, 21 octobre 2021, Paris.

Cartier et les arts de l’Islam

du jeudi 21 octobre au dimanche 20 février 2022 à Musée des Arts décoratifs

Le Musée des Arts Décoratifs présente, du 21 octobre 2021 au 20 février 2022, « Cartier et les arts de l’Islam. Aux sources de la modernité », coproduite par le Musée des Arts Décoratifs, Paris et le Dallas Museum of Art, avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre et le soutien de la Maison Cartier. Cette exposition montre les influences des arts de l’Islam sur la production de bijoux et d’objets précieux de la Maison de haute joaillerie, du début du xxe siècle à nos jours. Plus de 500 pièces – bijoux et objets de la Maison Cartier, chefs-d’œuvre de l’Art islamique, dessins, livres, photographies et documents d’archives – retracent ainsi l’origine de cet intérêt pour les motifs orientaux. Elle revient notamment sur le contexte parisien de l’époque et les figures de Louis et Jacques Cartier, petits-fils du fondateur, qui ont joué un rôle significatif dans la naissance d’une esthétique nouvelle empreinte de modernité. Site web : [https://madparis.fr/cartier-et-les-arts-de-l-islam-aux-sources-de-la-modernite-2028](https://madparis.fr/cartier-et-les-arts-de-l-islam-aux-sources-de-la-modernite-2028)

Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 10 € Gratuité : – 26 ans, personnes handicapées…

aux sources de la modernité

Musée des Arts décoratifs 107, rue de Rivoli 75001 PARIS



