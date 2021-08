Chèvreville Chèvreville Chèvreville, Oise Cartes surprises au Marché de Sennevières ! Chèvreville Chèvreville Catégories d’évènement: Chèvreville

Chèvreville Oise Découvrez le programme de l’été du marché de Sennevières !

Spécial ENFANTS et sans réservation, venez nombreux ! Semaine du 10 au 14 août : Une carte surprise à trouver par jour dans le marché de Sennevière. Pour chaque carte un cadeau différent à gagner. Et tout l’été, une fiche de jeu à récupérer en boutique et à faire valider pour remporter un cadeau. 9h30 – 12h00 / 14h00- 18h Informations au 03 44 88 32 06

