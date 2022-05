Cartes sur table, 15 mai 2022, .

Cartes sur table

2022-05-15 – 2022-05-15

On ne choisit pas sa famille… Mais dans le business, le Patron a su s’entourer des meilleurs éléments… Ou presque… Et c’est bien là le problème car le succès des affaires dépend de la discrétion et de l’efficacité de tous. Et en ce moment, c’est toute la Famille qui est dans le collimateur des flics, ce qui ne plaît pas du tout au Patron.



C’est pour cela qu’il vous a convié dans son tripot ! Vous, spectateurs, indics, taupes, balances, allez aider le boss à découvrir le responsable en les poussant tous à jouer cartes sur table !



Soyez à l’heure pour ce cabaret improvisé.



Avec la troupe “All in”.

Impro avec la troupe “All in”.

