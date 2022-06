Cartes postales moches / kitchs

2022-07-01 – 2022-08-31 Cet été, que vous partiez en vacances ou que vous restiez dans les environs, écrivez-nous un petit mot sur la carte postale la plus kitch ou moche que vous trouverez. Nous ferons un tableau de toutes vos cartes que nous exposerons dans la médiathèque durant le mois de septembre.

