Saint-Brieuc Médiathèques de la Baie Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Cartes postales amoureuses Médiathèques de la Baie Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Cartes postales amoureuses Médiathèques de la Baie, 20 janvier 2022, Saint-Brieuc. Cartes postales amoureuses

du jeudi 20 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Médiathèques de la Baie

Recevez ou offrez une carte postale mêlant sur le thème de l’amour les réalisations de Stéphanie Pommeret, artiste plasticienne briochine et les textes de Pauline Guillerm, autrice. Cette carte postale sera également une invitation à venir rencontrer ce duo en résidence sur l’agglomération à partir d’avril 2022 à Pordic et à Plaintel autour du projet “Habiter les paysages”. Les cartes postales sont disponibles à l’accueil dans les bibliothèques. Pour suivre le projet de la résidence : habiterlespayasages sur Instagram Recevez ou offrez une carte postale d’amour. La personne destinataire de la carte sera invitée à une rencontre avec un duo d’artistes. Médiathèques de la Baie 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-23T10:00:00 2022-01-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Médiathèques de la Baie Adresse 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc lieuville Médiathèques de la Baie Saint-Brieuc