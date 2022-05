Cartes blanches « Echos » Cie Les Jolies Choses

Cartes blanches « Echos » Cie Les Jolies Choses, 2 juillet 2022, . Cartes blanches « Echos » Cie Les Jolies Choses

2022-07-02 16:00:00 – 2022-07-02 17:00:00 Échos de paroles, Échos de la nature, Échos du monde … Comment les questions et les

enjeux climatiques résonnent-ils ? La Cie les Jolies Choses vous emporte dans une

randonnée immobile, immersive et sensible qui questionne l’écologie en s’inspirant de

témoignages, comme une hybridation ethno-artistique à la croisée des chemins.

Théâtre & texte : Mélia BANNERMAN / CONTE : Nathalie LHOSTE-CLOS / Texte & Danse

: Sophie BARROS. Gratuit. compagniedelatong@gmail.com +33 6 78 85 51 26 https://www.compagniedelatong.com/ dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville