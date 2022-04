Cartes Blanches Bourges, 18 mai 2022, Bourges.

Cartes Blanches Bourges

2022-05-18 19:00:00 – 2022-05-20

Bourges Cher

Cette série de concerts vient clore 10 années d’études et de pratiques musicales pour le plus grand plaisir du public. A l’occasion de leurs Certificats d’Etudes Musicales, les jeunes musiciens âgés de 18 à 20 ans se produiront au cours de 8 récitals vivants et animés d’une durée de 30 minutes chacun.

Venez découvrir les prestations des étudiants en musique de fin de Troisième Cycle ! Cette année vous pourrez admirer les récitals des cornistes, flûtistes, pianistes et violonistes, issus des Conservatoires de Bourges et Mehun-sur-Yèvre.

conservatoire@ville-bourges.fr +33 2 48 68 13 60

ConservatoireBourges

Bourges

