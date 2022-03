Cartes blanches Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Cartes blanches Bergerac, 4 mars 2022, Bergerac. Cartes blanches Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

2022-03-04 – 2022-03-04 Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet

Bergerac Dordogne Cartes Blanches est une pièce anniversaire, créée pour les 20 ans de la compagnie Käfig en 2016. Elle a été conçue comme le lieu de retrouvailles amicales et complices entre plusieurs danseurs ayant jalonné l’histoire de la compagnie. Dans un décor de salon d’époque, ils se rejoignent de nouveau au plateau.

En toute simplicité, Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, met en mouvement des instants de vie, la mémoire des corps, témoins d’une aventure singulière. Le chorégraphe se saisit de cet anniversaire pour poser son regard sur le chemin parcouru et rendre hommage à ceux qui l’ont traversé avec lui. Cartes Blanches est une pièce anniversaire, créée pour les 20 ans de la compagnie Käfig en 2016. Elle a été conçue comme le lieu de retrouvailles amicales et complices entre plusieurs danseurs ayant jalonné l’histoire de la compagnie. Dans un décor de salon d’époque, ils se rejoignent de nouveau au plateau.

En toute simplicité, Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, met en mouvement des instants de vie, la mémoire des corps, témoins d’une aventure singulière. Le chorégraphe se saisit de cet anniversaire pour poser son regard sur le chemin parcouru et rendre hommage à ceux qui l’ont traversé avec lui. +33 5 53 57 71 51 Cartes Blanches est une pièce anniversaire, créée pour les 20 ans de la compagnie Käfig en 2016. Elle a été conçue comme le lieu de retrouvailles amicales et complices entre plusieurs danseurs ayant jalonné l’histoire de la compagnie. Dans un décor de salon d’époque, ils se rejoignent de nouveau au plateau.

En toute simplicité, Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, met en mouvement des instants de vie, la mémoire des corps, témoins d’une aventure singulière. Le chorégraphe se saisit de cet anniversaire pour poser son regard sur le chemin parcouru et rendre hommage à ceux qui l’ont traversé avec lui. Benoite FANTON

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Ville Bergerac lieuville Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Cartes blanches Bergerac 2022-03-04 was last modified: by Cartes blanches Bergerac Bergerac 4 mars 2022 Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne