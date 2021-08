Carteret Auto Retro : rassemblement de voitures Barneville-Carteret, 18 septembre 2021, Barneville-Carteret.

Carteret Auto Retro : rassemblement de voitures 2021-09-18 – 2021-09-19

Barneville-Carteret Manche

Lors de ce week-end vous pourrez admirer des magnifiques véhicules anciens et de prestige que les propriétaires auront astiqué pour l’occasion. Vous participerez à l’élection des plus belles voitures présentées sur le car podium de l’ACO (Automobile Club de l’Ouest). Entrée libre. Toute la journée. Buvette et restauration sur place.

Lors de ce week-end vous pourrez admirer des magnifiques véhicules anciens et de prestige que les propriétaires auront astiqué pour l’occasion. Vous participerez à l’élection des plus belles voitures présentées sur le car podium de l’ACO (Automobile…

carteretautoretro@gmail.com +33 2 33 53 88 29 http://carteretautoretro.blogspot.com/

Lors de ce week-end vous pourrez admirer des magnifiques véhicules anciens et de prestige que les propriétaires auront astiqué pour l’occasion. Vous participerez à l’élection des plus belles voitures présentées sur le car podium de l’ACO (Automobile Club de l’Ouest). Entrée libre. Toute la journée. Buvette et restauration sur place.

dernière mise à jour : 2021-08-25 par OT Cotentin – La Côte des Isles