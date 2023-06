Atelier Apiculture avec le 4L Café Cartelègue, 17 juin 2023, Cartelègue.

Cartelègue,Gironde

Le 4L café vous convie à un atelier apiculture pour en apprendre plus sur les abeilles et le monde de la ruche..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The 4L café invites you to a beekeeping workshop to learn more about bees and the world of the hive.

El café 4L le invita a un taller de apicultura para aprender más sobre las abejas y el mundo de la colmena.

Das 4L Café lädt Sie zu einem Imkerei-Workshop ein, bei dem Sie mehr über Bienen und die Welt des Bienenstocks erfahren.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde