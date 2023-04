Gueuleton vigneron et démonstration de cheval de trait 21 route du moulin de chasserat, 6 mai 2023, Cartelègue.

Le temps d’une journée en immersion dans l’univers de Franck, le vigneron intemporel qui travaille une partie de son domaine avec sa jument percheronne Barbara.

Franck vous fera découvrir comment et pourquoi il travaille ses vignes avec un cheval. Vous pourrez aussi visiter sa cave et comprendre comment il fait son vin.

Cette journée de partage continuera autour d’un “gueuleton” façon fête des vendanges, pendant lequel vous pourrez boire les vins que Franck produit depuis 30 ans.

Repas grillades au brasero vins et boissons comprises. Une animatrice s’occupe de vos enfants.

9h30 accueil / 10h cheval vigneron / 11h visite des caves / 12h “gueuleton” vigneron / 15h fin.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

21 route du moulin de chasserat

Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A day of immersion in the world of Franck, the timeless winegrower who works part of his estate with his percheron mare Barbara.

Franck will make you discover how and why he works his vines with a horse. You can also visit his cellar and understand how he makes his wine.

This day of sharing will continue around a ?gueuleton? like a harvest festival, during which you will be able to drink the wines that Franck has been producing for 30 years.

Meal grilled in the brazier, wine and drinks included. A hostess will take care of your children.

9:30 am welcome / 10 am winemaker horse / 11 am visit of the cellars / 12 am winemaker?s feast / 3 pm end

Un día inmerso en el mundo de Franck, el viticultor atemporal que trabaja parte de su finca con su yegua percherona Barbara.

Franck le mostrará cómo y por qué trabaja sus viñas con un caballo. También podrá visitar su bodega y comprender cómo elabora su vino.

Esta jornada de convivencia continuará en torno a un « gueuleton », como una fiesta de la vendimia, durante la cual podrá beber los vinos que Franck produce desde hace 30 años.

La comida se asa en el brasero e incluye vino y bebidas. Una azafata se ocupará de sus hijos.

9:30 h bienvenida / 10 h caballo viticultor / 11 h visita de las bodegas / 12 h fiesta del viticultor / 15 h fin

Tauchen Sie einen Tag lang in die Welt von Franck ein, dem zeitlosen Winzer, der einen Teil seines Weinguts mit seiner Percheron-Stute Barbara bearbeitet.

Franck wird Ihnen zeigen, wie und warum er seine Weinberge mit einem Pferd bearbeitet. Sie können auch seinen Weinkeller besichtigen und verstehen, wie er seinen Wein herstellt.

Dieser gemeinsame Tag wird mit einem « Gueuleton » im Stil eines Erntedankfestes fortgesetzt, bei dem Sie die Weine trinken können, die Franck seit 30 Jahren produziert.

Gegrilltes Essen im Brasero, Wein und Getränke inbegriffen. Eine Betreuerin kümmert sich um Ihre Kinder.

9.30 Uhr Empfang / 10 Uhr Winzerpferd / 11 Uhr Kellerbesichtigung / 12 Uhr Winzermahlzeit / 15 Uhr Ende

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde