Salon du livre jeunesse, Espace Olympe-de-Gouges, le mercredi 9 mars à 16:00

Après avoir pioché le nom d’un animal ainsi que sa destination de voyage (montagne, mer, jungle…), tu pourras inventer ton aventurier-animalier et le mettre en scène dans le paysage pioché. Au dos de l’illustration, un petit courrier sera rédigé par tes soins et seront aussi indiqués le nom et l’adresse du destinataire. Ne restera plus que le timbre à coller ! [http://www.sljeunesse.fr/programme-2022/carte-postale-dun-aventurier/](http://www.sljeunesse.fr/programme-2022/carte-postale-dun-aventurier/)

gratuit sur inscription

2022-03-09T16:00:00 2022-03-09T16:30:00

