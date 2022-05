CARTE POSTALE D’ANTAN, CHERCHEURS DE LIEU Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-07-07 – 2022-09-01

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique L’Office de tourisme lance son jeu concours photo durant l’été. L’occasion de découvrir le patrimoine local sur nos 8 communes à travers l’indice de carte postale d’antan. http://www.sudretzatlantique-tourisme.fr/ Machecoul-Saint-Même

