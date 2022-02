Carte Noire nommée désir – Rébecca Chaillon Théâtre d’Orléans, 1 mars 2022, Orléans.

_**L’estomac dans la peau**_**,** _**Monstres d’amour**_ **et** _**Où la chèvre est attachée**_**,** _**il faut qu’elle broute**_**, sont autant de pièces qui ont su interpeller le public notamment lors des** _**Soirées performances**_**. Questionner la société, challenger nos imaginaires, une seconde nature pour Rébecca Chaillon qui se plaît à nous faire voyager dans des réalités que l’on ne s’autorise pas à entrevoir.** [Reportage France 3 autour de la création](https://www.youtube.com/watch?v=0gNy1uoo-DE) Ainsi, _Carte Noire nommée désir_ commence par une blague sur les boissons chaudes, le colorisme et le colonialisme. On découvre sur scène une communauté de 8 femmes noires entamant un voyage initiatique de réappropriation de leur histoire. Ensemble, les 8 interprètes, multiples mais unifiées, ne cessent de se transformer. Elles sont des “Alice” trop souvent inadaptées au monde et glissent dans un long tunnel avec à chaque bout, leur “affreux-passé” et leur “afro-futur”. Elles interrogent l’hypersexualisation et l’exotisation de leurs corps, leur aliénation à la blanchité et l’histoire coloniale, mais aussi les modèles avec lesquelles elles grandissent et leur communauté noire entre besoin de respectabilité et secrets de famille qui brouillent toutes perspectives de projection. Cette œuvre performative d’empowerment n’épargne ni les oreilles ni les yeux. − **Compagnie Dans Le Ventre** Texte, mise en scène Rébecca Chaillon Interprétation Bertoulle Beaurebec, Estelle Borel, Rébecca Chaillon, Aurore Déon, Maëva Husband, Ophélie Mac, Makeda Monnet, Fatou Siby Dramaturgie Céline Champinot Assistanat à la mise en scène Olivia Mabounga Scénographie Camille Riquier, Shehrazad Dermé Création, régie sonore Elisa Monteil Création régie lumières Myriam Adjalle Régie générale, plateau Suzanne Péchenart Collaborations artistiques Aurore Déon, Suzanne Péchenart, Luz Moreno, Anaïs Silvestro/Tools of food − **Mardi 1er mars 20h** − Plateau Touchard Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 2h45 (spectacle initialement prévu à 22h mais avancé en raison d’un changement dans la durée du spectacle)

Afro-féministe et militante queer, l’artiste et ses 7 interprètes soulèvent, avec une énergie théâtrale horsnorme, des problématiques brûlantes autour de leur couleur de peau.

