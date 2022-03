Carte noire – nommée Désir Rébecca Chaillon Amiens, 24 mars 2022, Amiens.

Carte noire – nommée Désir Rébecca Chaillon Amiens

2022-03-24 – 2022-03-24

Amiens Somme Amiens

Quand les artistes dessinent une histoire panafricaine féministe ou comment casser les codes et l’idéologie par le pouvoir de la scène !

Rébecca Chaillon est metteuse en scène, autrice et performeuse. Elle explore les identités féminines, le rapport au corps et à la société. Militante antiraciste, afroféministe et queer, elle pratique l’automaquillage artistique et se dit fascinée par la nourriture. Dans Carte noire nommée Désir, elle s’intéresse à la construction du désir chez les femmes noires en France, face aux injonctions contradictoires. Sur scène, elles sont huit performeuses noires et francophones, artistes engagées à multiples facettes, évoluant dans un décor comestible, texturé, fondant. Le temps s’étire comme les mèches de cheveux nattées aux parois des murs. « D’abord il a fallu être comme tout le monde. Il a fallu être blanche. Théâtralement blanche. Ou plutôt théâtralement blanc. Au masculin. Composer au masculin. » dit l’artiste.

TARIF 1 · 7 À 14€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 21 OCTOBRE

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 9 NOVEMBRE

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/carte-noire-nommee-desir/

Amiens

