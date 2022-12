Carte des fêtes by Le Champ Paveau Tinqueux Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

Tinqueux

Carte des fêtes by Le Champ Paveau Tinqueux, 24 décembre 2022, Tinqueux . Carte des fêtes by Le Champ Paveau Restaurant le Champ Paveau Route de Soissons Tinqueux Marne Route de Soissons Restaurant le Champ Paveau

2022-12-24 – 2023-01-01

Route de Soissons Restaurant le Champ Paveau

Tinqueux

Marne Les fêtes de fin d’année approchent…

­

Pour cette fin d’année, l’équipe du Champ Paveau vous propose une carte spéciale fêtes du 24 décembre jusqu’au 1er janvier.

L’occasion de prolonger les bons moments en famille ou entre amis. Nous mettons à l’honneur les incontournables mets des fêtes : foie gras, huîtres, chapon, bûche… Votre restaurant est ouvert tous les jours du lundi au dimanche de 12h00 à 14h00 et de 19H00 à 22h00.

Fermé le 24 décembre au soir.

Réservation par téléphone. L’équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. +33 3 26 08 11 61 http://lechamppaveau.fr/ Route de Soissons Restaurant le Champ Paveau Tinqueux

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Tinqueux Autres Lieu Tinqueux Adresse Tinqueux Marne Route de Soissons Restaurant le Champ Paveau Ville Tinqueux lieuville Route de Soissons Restaurant le Champ Paveau Tinqueux Departement Marne

Tinqueux Tinqueux Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tinqueux/

Carte des fêtes by Le Champ Paveau Tinqueux 2022-12-24 was last modified: by Carte des fêtes by Le Champ Paveau Tinqueux Tinqueux 24 décembre 2022 Marne Restaurant le Champ Paveau Route de Soissons Tinqueux Marne Tinqueux

Tinqueux Marne