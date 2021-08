Épinal Musée de l'image Épinal, Vosges Carte de voeux Musée de l’image Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Carte de voeux Musée de l’image, 21 décembre 2021, Épinal. Carte de voeux

du mardi 21 décembre au jeudi 30 décembre à Musée de l’image

Du mardi au jeudi, pendant les vacances de noël, venez imprimer et décorer votre carte de fin d’année dans le nouvel espace Jean-Paul Marchal, situé sous le préau du musée de l’Image. Le tout, en accès libre et sans réservation.

Entrée libre

Une occasion idéale pour découvrir le nouvel espace du musée, en entrée libre ! Musée de l’image 42 quai de Dogneville Épinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T17:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T17:00:00;2021-12-28T14:00:00 2021-12-28T17:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T17:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Musée de l'image Adresse 42 quai de Dogneville Épinal Ville Épinal lieuville Musée de l'image Épinal