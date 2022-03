Carte de Blanche de Sylvère Lamotte Espace culturel Boris Vian, 16 mars 2022, Les Ulis.

Carte de Blanche de Sylvère Lamotte

Espace culturel Boris Vian, le mercredi 16 mars à 14:30

Midi/ Minuit? – Rhizome – Chloé Moglia – Espace Jacques Tati – Orsay Midi/ Minuit est une forme expérimentale à travers laquelle nous invitons l’imaginaire à cheminer suspendu dans un ensemble de lignes. Les lignes de la Mini Spire entreront en résonance avec les lignes des corps et plus largement avec les lignes que nous formons en dessinant, en écrivant, ou avec celles qui témoignent de nos trajets réels ou rêvés. Distribution : Création : Chloé Moglia Création musicale : Marielle Chatain Collaboration artistique : Mathilde Arsenault Van Volsem Interprétation : duo en alternance : Mathilde Arsenault Van Volsem, Fanny Austry, Mélusine Lavinet Drouet, Chloé Moglia. Conception et construction de la Mini Spire : Silvain Ohl et Éric Noël Direction technique : Hervé Chantepie Production : Rhizome, Vinvella Lecocq Lien billetterie : [[https://www.mairie-orsay.fr/reservations-culture?fbclid=IwAR3RVfQQMs1I5HX-q3GWk34l2rJUiCtylGCT7YtpH7FE62EYKe1f6jmRTJE](https://www.mairie-orsay.fr/reservations-culture?fbclid=IwAR3RVfQQMs1I5HX-q3GWk34l2rJUiCtylGCT7YtpH7FE62EYKe1f6jmRTJE)](https://www.mairie-orsay.fr/reservations-culture?fbclid=IwAR3RVfQQMs1I5HX-q3GWk34l2rJUiCtylGCT7YtpH7FE62EYKe1f6jmRTJE) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

De 5 à 14 euros

Midi/ Minuit – Rhizome – Chloé Moglia Rhizome Venez découvrir la forme expérimentale de Chloé Moglia et laissez vous transporter par cette proposition inédite.

Espace culturel Boris Vian 1 Rue du Morvan, 91940 Les Ulis Les Ulis Périgord Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T14:30:00 2022-03-16T16:30:00