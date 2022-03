Carte Blanche Village-Neuf Village-Neuf Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Village-Neuf

Carte Blanche Village-Neuf, 22 avril 2022, Village-Neuf. Carte Blanche Village-Neuf

2022-04-22 20:30:00 – 2022-04-23 21:30:00

Village-Neuf Haut-Rhin Village-Neuf EUR Carte Blanche aux Aspergochouettes Une surprise !?!

Vous savez, comme ces surprises, ces grands cornets de papier coloré, que vous receviez quand vous étiez petit, que vous ouvriez avec joie et précipitation pour découvrir quels trésors elle contenait !

Cette fois, elle contiendra… des sucreries aux goûts variés, des pasticcios, des drames, des comédies, des chants… Elle vous donnera envie de rire aux larmes, de pleurer de vraies larmes, des larmes de tristesse et des larmes de joie… Tout le monde trouvera son bonheur dans la surprise que vous offrira la compagnie des Aspergochouettes ! Avec tous les comédiens des Aspergochouettes

+33 3 89 70 28 32

