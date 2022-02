CARTE BLANCHE : Treize Bis X Roger-Viollet Galerie Roger Viollet Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CARTE BLANCHE : Treize Bis X Roger-Viollet Galerie Roger Viollet, 28 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 28 avril 2022 au dimanche 22 mai 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

La galerie Roger-Viollet présente du 28 avril au 28 mai 2022, une trentaine de créations de l’artiste Treize Bis : des pièces uniques, des multiples signées et numérotées et une oeuvre monumentale ! Si son territoire artistique est plus souvent la rue, où il peut offrir anonymement ses oeuvres éphémères à la vue de tous, Treize Bis ne boude pas les occasions d’exposer son travail en galerie. L’invitation de la galerie Roger-Viollet trouve son origine dans un échange d’abord professionnel, alors que Treize Bis sollicitait l’agence pour lui fournir les images utiles à la réalisation de certaines de ses oeuvres.

Par admiration pour son travail et par désir de faire découvrir autrement les collections de Roger-Viollet, c’est tout naturellement que la galerie Roger-Viollet donne aujourd’hui carte blanche à Treize Bis pour exhumer de ses fameuses boites vertes, des photographies dont il saura prélever les motifs en apparence disparates, les faisant se rencontrer, s’assembler, pour faire surgir en fresques ou tableaux, les merveilleuses et inédites projections de son imaginaire. Galerie Roger Viollet 6 rue de Seine Paris 75006 Contact : https://www.roger-viollet.fr/fr Date complète :

© Treize Bis

