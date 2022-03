Carte Blanche – Sylvère Lamotte Espace culturel Jacques Tati Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Carte Blanche – Sylvère Lamotte – Espace Jacques Tati – Orsay Pour sa deuxième année de résidence au sein du Collectif Essonne Danse, le chorégraphe Sylvère Lamotte se voit confier une « ????? ?????ℎ? ». Lors de ce temps dédié à la présentation de son univers artistique, le chorégraphe proposera une immersion dans son univers artistique. Cette soirée fabuleuse sera composée de performances multiples : danses, chant, deejaying, art du cirque… Invités LA VIVA MUERTE , de Carla Diego Avec: Clàudia Bosch, Aurora Costanza, Andrea Pérez , Luna Sánchez & Carla Diego Never Tonight, du Collektif Nokt Avec : Alexandre Bachelard, Jean-Yves Phuong, Alvaro Valdés Dans le Nord, De et avec : Tamila De Naeyer & Maxime Seghers Crypta, de Mathilde Roux (Compagnie Buzzing Grass) Avec : Louise Chevillotte & Sylvère Lamotte F, De et avec David Drouard DJ Plür , Camille Vitté Récital de Chant, Lancelot Lamotte Lien billetterie : [[https://www.mairie-orsay.fr/reservations-culture](https://www.mairie-orsay.fr/reservations-culture)](https://www.mairie-orsay.fr/reservations-culture)

De 5 à 14 euros

Tentez une immersion dans l’univers artistique du chorégraphe : Sylvère Lamotte. Vivez une soirée unique, rythmée de performances multiples et d’invités exceptionnels ! Espace culturel Jacques Tati 91400 Orsay Orsay Essonne

