Carte blanche : Sophye Soliveau / OSHUN / Joyjauk (DJ SET) La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Carte blanche : Sophye Soliveau / OSHUN / Joyjauk (DJ SET) La Petite Halle, 4 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 04 mars 2022

de 21h00 à 02h00

gratuit

Après 2 jours de créations au sein de la Petite Halle Sophye Soliveau présentera les résultats de ses recherches sonores le vendredi 4 mars. Sophye Soliveau Sophye Soliveau est une chanteuse et harpiste nourrie aux musiques afro-américaines depuis l’enfance. Passionnée d’harmonies vocales, de Francis Poulenc à Bobby Mc Ferrin, elle dirige aussi plusieurs ensembles vocaux dans lesquels l’improvisation et le lien avec le R’n’B et la soul, tiennent une place centrale. Elle sera présente à la La petite hall accompagnée de Carine Oumouchi, Méli Mélus, Ariane B. aux chœurs, Éric Turpaud à la basse et Thomas Touzan à la batterie, pour dévoiler un projet soulful et intime. OSHUN OSHUN est un collectif vocal réuni autour d’un projet d’arrangements originaux sur un répertoire soulful. Composé d’artistes interprètes professionnelles, ce chœur se distingue par la grande place laissée à l’improvisation vocale, véritable outil de travail autant que proposition de performance live. Le répertoire d’OSHUN est emprunt de gospel, de soul, de new soul et de RnB. Joyjauk (DJ SET) Personnage énigmatique, pianiste et percussionniste, Joyjauk est également à l’origine du projet Jazztronicz. Amoureux du groove, archéologue du plaisir, dénicheur de pépites, éclectique et curieux, il n’est pas un moindre penseur. La Petite Halle, La Java, Le Glazart, Le Rex Club, L’Alimentation Générale ou le Chinois, soient autant de lieux que Joyjauk, sous un nom ou un autre, a déjà éprouvés. Afrobeat? House ou Future jazz ? À voir, du moment que la tête bouge, que le cœur s’emballe, et que tous s’unissent pour le meilleur et pour le mieux par les liens sacrés du bon son. La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Contact : https://www.facebook.com/events/474861857653881/ Concert;Musique

Date complète :

2022-03-04T21:00:00+01:00_2022-03-04T02:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Petite Halle Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville La Petite Halle Paris Departement Paris

La Petite Halle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Carte blanche : Sophye Soliveau / OSHUN / Joyjauk (DJ SET) La Petite Halle 2022-03-04 was last modified: by Carte blanche : Sophye Soliveau / OSHUN / Joyjauk (DJ SET) La Petite Halle La Petite Halle 4 mars 2022 La Petite Halle Paris Paris

Paris Paris