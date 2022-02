Carte Blanche Sᴏᴇᴜʀs Mᴀʟsᴀɪɴᴇs Coco Velten, 4 mars 2022, Marseille.

Soeurs Malsaines débarque à Coco ! Viens mettre le feu à la piste de danse et vibrer sur trois sets de folie jusqu’à 1h !!! Le collectif Soeurs Malsaines, c’est quoi? Association créatrice de bien-être et de grosse touf, Soeurs Malsaines est né dans le désir de faire et être fête. Artistes raté.e.s, féministes optimiste, LGBT’oùmaisTpaslà, fêtard.e.s attaqué.e.s, potes, dj, sœurs et frères, ça partage du fluide créatif, ça se désape pour mieux se décomplexer, ça tape du pied et ça shine jusqu’au bout de la night, jusqu’au bout des doigts, ça fait BOUM BOUM dans nos oreilles et dans nos petits cœurs. Instagram : [https://instagram.com/soeursmalsaines?utm_medium=copy_link](https://instagram.com/soeursmalsaines?utm_medium=copy_link) La line up Vɪᴋ﹣ɪɴɢ [https://soundcloud.app.goo.gl/7jvRZQbsTSjHvALr9](https://soundcloud.app.goo.gl/7jvRZQbsTSjHvALr9) Lᴀᴅʏʟᴜʟᴜ [https://soundcloud.app.goo.gl/CHarANQfqsviHAUS6](https://soundcloud.app.goo.gl/CHarANQfqsviHAUS6) L2OLA [https://soundcloud.app.goo.gl/1c5TsThAnBCTfpEd7](https://soundcloud.app.goo.gl/1c5TsThAnBCTfpEd7) On vous attend nombreux !!! ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) → Suite aux annonces du gouvernement, le “pass sanitaire” devient obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. La validité des tests RT-PCR et antigéniques est de 24 heures. Nous devons donc nous plier à ces contraintes, bien qu’elles vont à l’encontre de nos valeurs. ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Entrée libre

♫DJ SET♫

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T01:00:00