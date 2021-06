Nantes Pôle associatif 38 Breil Loire-Atlantique, Nantes Carte blanche « Romances européennes » à l’événement MIAM by Lolab Pôle associatif 38 Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

**IMPROMPTU RELIEFS, CORPS & TEXTE** **​** **SAM 10 JUILLET 2021 > 11h30 & 15h** Pôle associatif 38 rue du Breil – Nantes **[Réservation conseillée, jauge limitée]** **​** _Avec la_ **_chorégraphe Anne Clouet_** _de la Cie Ecart_ _et l’artiste_ **_Jean-François Assié_**_,_ _en compagnie de_ **_Ronan Cheviller_** Sur le sol, Jean-François Assié compose avec ses gravures des tableaux aux multiples couleurs. Anne Clouet en écho danse et Ronan Cheviller fait entendre des textes du « Manuscrit du Br. », ainsi qu’une lettre de l’écrivaine Cathie Barreau. — **VIP Festival Nomade du Breil [Juin – sept 2021]** **Par la Cie MORADI** **Gratuit** **Tous les événements du VIP Festival Nomade du Breil par ici :** [[https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes)](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes) Dessin : Quentin Faucompré

Gratuit sur inscription

Dans le cadre du projet « Romances européennes », impromptu reliefs, corps & texte par Jean-François Assié, Anne Clouet & Ronan Cheviller. Pôle associatif 38 Breil 38 rue du Breil – 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

