Nantes Jardin du Pôle associatif 38 Breil - 44100 Nantes Loire-Atlantique, Nantes Carte blanche « Romances européennes » à l’événement MIAM by Lolab Jardin du Pôle associatif 38 Breil – 44100 Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Carte blanche « Romances européennes » à l’événement MIAM by Lolab Jardin du Pôle associatif 38 Breil – 44100 Nantes, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Nantes. Carte blanche « Romances européennes » à l’événement MIAM by Lolab

Jardin du Pôle associatif 38 Breil – 44100 Nantes, le vendredi 9 juillet à 17:00

**IMPROMPTUS PÉPILOVE** **​** **VEN 9 JUILLET 2021, 17h /18h** **Théâtre de Verdure / Jardin du 38 Breil** **​** Lors de la saison # 1 de Pépilove, Ronan Cheviller a écrit de courtes pièces de théâtre suite à des conversations menées avec des jeunes du Breil sur le thème de l’amour, du confinement et de la vie (comment ça va ?). Restitution suite à un travail d’atelier mené en juin & juillet 2021 en partenariat avec la Pépinière Jeunesse Horizon. — **VIP Festival Nomade du Breil [Juin – sept 2021]** **Par la Cie MORADI** **Gratuit** **Tous les événements du VIP Festival Nomade du Breil par ici :** [[https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes)](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes) Dessin : Quentin Faucompré

Gratuit

Dans le cadre du projet « Romances européennes », impromptus Pépilove, en partenariat avec la Pépinière Jeunesse Horizon. Jardin du Pôle associatif 38 Breil – 44100 Nantes 44100 Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T17:00:00 2021-07-09T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin du Pôle associatif 38 Breil - 44100 Nantes Adresse 44100 Ville Nantes lieuville Jardin du Pôle associatif 38 Breil - 44100 Nantes Nantes