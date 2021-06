Nantes Jardin du Pôle associatif 38 Breil - 44100 Nantes Loire-Atlantique, Nantes Carte blanche « Romances européennes » à l’événement MIAM by Lolab Jardin du Pôle associatif 38 Breil – 44100 Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Carte blanche « Romances européennes » à l’événement MIAM by Lolab Jardin du Pôle associatif 38 Breil – 44100 Nantes, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Nantes. Carte blanche « Romances européennes » à l’événement MIAM by Lolab

du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet à Jardin du Pôle associatif 38 Breil – 44100 Nantes

**LECTURES DU MANUSCRIT DU BR. & AUTRES VOISINAGES** **> MERC 7 & JEU 8 JUILLET 2021 > 17h /18h** **Théâtre de Verdure / Jardin du 38 Breil** **​** Lors de MIAM, des **comédiens professionnels et le groupe des compagnons amateurs de Moradi** proposeront de partager à voix haute des extraits du Manuscrit du Br, ainsi des Chroniques d’habitants du Breil en temps de covid, d’après des écritures de Ronan Cheviller. ​ **LECTURES POUR 5 SPECTATEURS SOUS UN PARASOL** **> DU MERC 7 AU VEN 9 JUILLET 2021 : EN IMPROMPTUS** **Jardin du 38 Breil** Lectures d’extraits du Manuscrit du Br. par les comédiens Ronan Cheviller & Gaële Cerisier — **VIP Festival Nomade du Breil [Juin – sept 2021]** **Par la Cie MORADI** **Gratuit** **Tous les événements du VIP Festival Nomade du Breil par ici :** [[https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes)](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/romances-europeennes) **En savoir plus sur le Groupe des Compagnons Amateurs de MORADI :** [[https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/compagnons-amateurs](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/compagnons-amateurs)](https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite/compagnons-amateurs) Dessin : Quentin Faucompré

Gratuit

Dans le cadre du projet « Romances européennes », lectures du Manuscrit du Br & autres voisinages. Jardin du Pôle associatif 38 Breil – 44100 Nantes 44100 Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T13:00:00 2021-07-07T16:00:00;2021-07-07T17:00:00 2021-07-07T18:00:00;2021-07-08T13:00:00 2021-07-08T16:00:00;2021-07-08T17:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-09T13:00:00 2021-07-09T16:00:00;2021-07-09T17:00:00 2021-07-09T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin du Pôle associatif 38 Breil - 44100 Nantes Adresse 44100 Ville Nantes lieuville Jardin du Pôle associatif 38 Breil - 44100 Nantes Nantes