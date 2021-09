Carte Blanche – QUE DE(S) BONHEUR(S) (?) Le Colombier, 27 novembre 2021, Bagnolet.

Carte Blanche – QUE DE(S) BONHEUR(S) (?)

Le Colombier, le samedi 27 novembre à 18:00

**QUE DE(S) BONHEUR(S) (?)** Chorégraphie, adaptation : **Sandrine Maisonneuve** Avec le regard et la complicité de **Tomeo Vergés** **EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE DE DANSE DE BAGNOLET** Le projet est de transmettre le solo Que du bonheur(?) à des élèves du Conservatoire (classe de Armelle Cornillon, professeur de danse contemporaine jazz). À partir de la dynamique corporelle et de la gestuelle propre à ce solo, chaque interprète sera appelé à se l’approprier, faisant appel à sa sensibilité et à son imaginaire. [http://www.lecolombier-langaja.com/programmation/2021-2022/tomeo-verges/](http://www.lecolombier-langaja.com/programmation/2021-2022/tomeo-verges/) **LES AUTRES ACTIONS / AUTOUR DE LA RÉSIDENCE DE TOMÉO VERGÉS ET SON ÉQUIPE :** * AVEC LE CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE DE BAGNOLET Travail mené par Alvaro Morell avec un groupe d’adultes en situation de handicap. Le but de l’atelier est d’aider les participants, atteints de troubles psychiques et du comportement, à reconstituer leur corps et leur propre image par la danse et de donner un cadre par les mouvements du corps ainsi que par le prisme du cadre photographique. * AVEC LA RÉSIDENCE LA BUTTE AUX PINSONS DE BAGNOLET La Compagnie Man Drake propose un parcours culturel pour les résidents, constitué par une série d’ateliers axés sur le corps et la voix ainsi que des sorties au théâtre, afin de développer les échanges entre les participants et les artistes et partager des expériences en commun. Ce parcours aura lieu sous la direction d’Alvaro Morell, danseur et art-thérapeute et Myriam Assouline, comédienne et chanteuse. * AVEC LE LYCÉE ST BENOIST DE L’EUROPE DE BAGNOLET Intervention de Tomeo Vergés auprès d’un groupe de lycéens. A partir d’un travail de base qui prend appui sur une exploration kinesthésique et sensorielle, il propose à chacun de développer, à travers l’improvisation, son propre imaginaire, tout en interrogeant la signification «d’une ouverture à soi et aux autres ». Le travail s’organise autour de quatre axes fondamentaux : sentir, être attentif, expérimenter et être ensemble.

Gratuit surt réservation

Partenariat avec le conservatoire de danse de Bagnolet

Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet Bagnolet Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T18:00:00 2021-11-27T19:00:00