CARTE BLANCHE: PIQUE-NIQUE CHANTÉ, 24 août 2022, .

CARTE BLANCHE: PIQUE-NIQUE CHANTÉ



2022-08-24 – 2022-08-24

Rendez-vous pour cette soirée inédite proposée par l’association Ville de France. A destination de tous, petits, grands, jeunes et plus vieux, l’association vous propose un pique-nique chanté mettant à l’honneur chansons populaires et années disco!

Chaque mercredi soir un foodtruck sera installé afin de proposer une petite restauration et vous faire profiter pleinement des animations proposées dans ce cadre unique.

