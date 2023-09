Carte Blanche – Michal Svironi Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 04 octobre 2023 au samedi 14 octobre 2023 :

dimanche

de 17h00 à 18h00

samedi

de 18h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

Basée en Israël, Michal Svironi façonne un langage théâtral unique depuis une vingtaine d’années. Elle associe le corps, le verbe et le jeu clownesque à la manipulation d’objets et au geste plastique en direct dans des spectacles à chaque fois surprenants.

Quand l’héritage familial pèse de tout son poids, comment trouver une page vierge pour y écrire notre avenir ? Face à nous, en tournant le dos au pathos, Michal Svironi décrit les relations complexes qui l’unissent à ses proches.

La distance s’installe grâce à l’autodérision et au théâtre d’images. Cette comédienne qui conçoit tous ses spectacles est également plasticienne – son travail s’inspire notamment des tableaux de Frida Kahlo. Ici, elle marie le jeu théâtral et le dessin en direct, avec une inventivité et une énergie débordantes. Dans la frénésie, la peinture gicle, les pigments coulent, la couleur macule. Apparaissent des visages et des silhouettes qui parfois se transforment. Des liens invisibles se matérialisent – ces liens indicibles qui nous attachent à nos parents, à nos fantômes, à nos aïeux. Dans ce cabaret intime et burlesque accompagné d’une bande son chaleureuse signée Johnny Tal, c’est l’élan vital qui bat la mesure. Un spectacle tourbillonnant – sans doute le plus personnel de Michal Svironi – qui fait partager une quête.

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris

Contact : http://lemouffetard.com/spectacle/carte-blanche-0

Loïc Le Gall