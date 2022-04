Carte blanche Manding’art, 9 avril 2022, Toulouse.

du samedi 9 avril au samedi 14 mai à Manding’art

Leur présence et leur envie, c’est aussi l’occasion de créer un spectacle unique sous leur direction artistique, et avec leur concours sur scène, le soir même. Quel est le programme ? On ne sait pas, car c’est le principe même de la Carte Blanche. Une chose est sûre, les comédien.ne.s seront prêt.e.s à tout tenter et ça promet d’être très bon. On trépigne déjà d’impatience de jouer pour vous ces spectacles inédits ! DATES : 9 avril 2022 : Carte Blanche à Fabio Maccioni (Milan) 14 mai 2022 : Carte Blanche à Sébastien Chambres (Brest) durée du spectacle : 1h restauration sur place

8€* en prévente (* +frais de billetterie) 10€ sur place

Tout au long de l’année, nous avons la chance de recevoir des improvisateurs.trices prestigieux.ses, français.es et internationaux, qui animent un ou des workshop.s.

Manding’art 1 bis rue du docteur Paul Pujos Toulouse Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne



