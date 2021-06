Carte Blanche – Irma La Marbrerie, 24 juin 2021-24 juin 2021, Montreuil.

Carte Blanche – Irma

du jeudi 24 juin au samedi 26 juin à La Marbrerie

Après un début de carrière fulgurant, plus de 300.000 albums vendus, des tournées mondiales sold out et son troisième album sorti en février 2020, Irma continue son ascension fulgurante et s’autorise cette parenthèse créative avant de repartir en tournée. Auteure-compositrice, multi-instrumentiste, arrangeuse et productrice, Irma est une femme orchestre à la culture musicale complexe et variée qui s’applique à inventer de nouvelles formes d’expression musicale. Irma brille sur scène par son ‘showmanship’ a toute épreuve et désarmant de naturel. La scène devient lieu de création et d’expression pure. Pour cette création exclusive , elle s’entoure de ses amis et des artistes qui l’ont accompagné depuis le début. Spectacle crée par Irma & Coline Séclin Direction musicale: Irma Scénographie: Juliette Rambaud Son: Mauricio Quero Production: Azobé Production Production exécutive: Coline Séclin En partenariat avec La Marbrerie.

Prévente : 15€ / Sur place : 18€

Une création exclusive d’Irma pour la Marbrerie pour 3 soirs seulement. Un cabaret éphémère hors du temps et des codes, ou Irma accompagnée de ses invités mystères chante les chansons qu’ils aiment.

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-24T20:30:00 2021-06-24T23:00:00;2021-06-25T20:30:00 2021-06-25T23:00:00;2021-06-26T20:30:00 2021-06-26T23:00:00