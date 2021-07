Carte blanche – Ioannis Mandafounis Le Colombier, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Bagnolet.

**Projection d’un film documentaire sur la méthodologie développée par Ioannis Mandafounis** Une méthodologie d’improvisation, de création de mouvement et de chorégraphie instantanée. Cette méthodologie a été créée en réponse à certaines problématiques rencontrées aujourd’hui dans la danse contemporaine et plus particulièrement avec l’utilisation de l’improvisation à des fins chorégraphiques et performatives. Dans ce film nous traitons de sujets tel que : – Présenter une pièce improvisée qui puisse être reçue par le spectateur comme une pièce écrite, avec le même aplomb et la même solidité qu’une pièce écrite. – Comprendre la nécessité de cette approche et les enjeux esthétiques qu’elle engendre. Cette méthodologie peut être appliquée pour d’autres médiums artistiques tels que le théâtre et la musique.

